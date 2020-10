Calciomercato Milan – Kabak futuro rossonero? L’intermediario conferma

KABAK-MILAN, A GENNAIO RITORNO DI FIAMMA?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – L’intermediario della trattativa Milan-Kabak, George Gardi, conferma come in futuro le strade potrebbero nuovamente incontrarsi. Questa mattina, infatti, Tuttosport riporta delle dichiarazioni rilasciate di recente a TuttoMercatoWeb.com: “Il Milan sta crescendo nel suo progetto, che affascina il giocatore soprattutto perché si basa sulla fiducia data ai giovani campioni. Credo che le strade possano incontrarsi di nuovo”, ha rivelato Gardi. Insomma, il Milan a gennaio oppure la prossima estate potrebbe seriamente tentare un nuovo assalto per il giovane centrale turco e l’intermediario lo ha assolutamente confermato.

