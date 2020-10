Montolivo esalta Pioli: “La sua conferma l’acquisto migliore del Milan”

Montolivo esalta mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex capitano del Milan Riccardo Montolivo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le parole dell’ex centrocampista rossonero e della Nazionale sul tecnico emiliano Stefano Pioli.

“L’acquisto migliore del mercato è la sua conferma. E’ determinante. Quando lo vedevo in bilico fra me e me dicevo “ma no, ci risiamo ancora una volta”. Ve lo dice uno che in sette anni ha cambiato altrettanti allenatori. E’ complicato partire da capo ogni volta. Pioli, nonostante sia arrivato in un momento di confusione, sta facendo un lavoro eccezionale. E’ una persona di buon senso che ha messo tutti al proprio posto. E quindi tutti rendono al massimo. Penso a Calhanoglu ma anche a Kessie e Bennacer, che si integrano benissimo. Kessie è migliorato molto tatticamente, prima era più disordinato”, le parole dell’ex numero 18 del Milan.

