Derby Inter-Milan, domani visita al gomito per Rebic: c’è pessimismo

Inter-Milan, domani visita per Rebic

ULTIME NOTIZIE INTER-MILAN – Nella giornata di domani Ante Rebic si sottoporrà ad una visita di controllo al gomito lussato in occasione della trasferta di Crotone di alcune settimane fa. Come riporta questa mattina Tuttosport, permane pessimismo circa il suo recupero per il derby contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00 a San Siro.

Difficile, dunque, un suo recupero anche per la panchina. Al suo posto si contenderanno una maglia da titolare lo spagnolo Brahim Diaz e il portoghese Rafael Leao. Più indietro nelle gerarchie Samu Castillejo visto il suo brutto inizio di stagione.

