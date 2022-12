Mondo del calcio in lutto: morto il giornalista Mario Sconcerti

Si è spento oggi improvvisamente il giornalista Mario Sconcerti, 74 anni, storico giornalista e opinionista sul calcio. Secondo quanto riportato dal gianlucadimarzio.it, Sconcerti era ricoverato da qualche giorno in ospedale per alcuni accertamenti di routine e si sarebbe spento a causa di un arresto cardiaco. Calciomercato Milan – Per l’attacco occhi in Francia: due i nomi