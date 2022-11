Mondiali, Spagna-Costa Rica 7-0: ‘Furie Rosse’ di nome e di fatto

In un Mondiale in cui grandi nazionali come Argentina e Germania trovano una sconfitta all'esordio, la Spagna si presenta come meglio non potrebbe. La formazione di Luis Enrique punisce la Costa Rica con un pesantissimo 7-0 che la proietta, di diritto, tra le grandi favorite della rassegna iridata. Tre gol nel primo tempo per le 'Furie Rosse' firmati Dani Olmo, Asensio e Ferran Torres. Nel secondo tempo Ferran trova la doppietta e apre la strada alle reti di Gavi, Soler e Morata. Nonostante il risultato netto e incontrovertibile, l'arbitro assegna ben 8 minuti di recupero. Ma ormai questo tipo di decisione non fa più notizia. Dal Real Madrid al Manchester United: l’involuzione degli stipendi di Ronaldo