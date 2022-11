Mondiali, scontri a Bruxelles dopo la vittoria del Marocco

Il Belgio ha perso una brutta partita contro il Marocco e ora la qualificazioni alla prossima fase dei Mondiali è in netta salita. I Diavoli Rossi si ritrovano ora a dover vincere per forza di cosa, l'ultima partita contro la Croazia, non una situazione attesa prima della vigilia. I tifosi del Marocco a Bruxelles hanno cominciato a esultare con troppo veemenza, tanto da provocare parecchi danni in città. Auto in fiamme, vetrine distrutte e polizia pronta ad intervenire. Ecco le parole del sindaco della città, Philippe Close, su Twitter riportate dal sito gianlucadimarzio.com.