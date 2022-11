Milan, Theo Hernandez decisivo ai Mondiali: assist e tanta corsa

Il Milan è una società che nelle ultime stagioni è riuscita a ripartire e a ritrovare la strada giusta dopo anni passati nell'oblio e lontano dalle posizioni che contano davvero. Una tendenza che è sensibilmente cambiata dalla ripartenza post pandemia, premiata da un gioco e un ritmo che non si vedevano veramente da anni. Stefano Pioli è riuscito a cambiare tutto l'assetto tattico della squadra riuscendo a trasformare un gruppo normale in un gruppo vincente. Il grande lavoro è stato fatto anche da Paolo Maldini e Frederic Massara , con il loro scouting e i loro colpi di calciomercato .

Uno di questi è stato senza dubbio Theo Hernandez . Il terzino sinistro, scartato dal Real Madrid , è entrato nella squadra al posto di Ricardo Rodriguez e dal quel momento, non l'ha più lasciata. All'inizio della sua avventura al Milan sembrava potesse essere un terzino bomber, in grado di segnare veramente tanti tantissimi gol. Ma quei rossoneri erano lontani dall'essere completi e pronti come lo sono ora. Infatti, con l'avvento di Rafael Leao , la fascia sinistra è diventata una delle più devastanti al mondo. Il francese si è sensibilmente migliorato nella fase difensiva ed è sempre di più un creatore d'assist e di azioni pericolose.

In questi Mondiali 2022 in Qatar è subito diventato titolare, dopo il grave infortunio ricevuto da suo fratello Lucas. Con la Francia sta giocando a un livello assoluto ed è al momento in testa nella classifica degli assist, con due in due partite. Theo Hernandez sta diventando sempre di più un giocatore decisivo e internazionale. Le sue sgroppate, in coppia con la velocità di Kylian Mbappé stanno bruciando e mettendo in difficoltà le Nazionali di tutto il Mondo. Al ritorno, Stefano Pioli potrà ancora fare affidamento su uno dei migliori terzini al Mondo. Giovani e fortissimi: il Milan guarda ai talenti del futuro