Mondiali, Beckham lascia il sontuoso Hotel nel quale alloggiava

Sparito del nulla o almeno così sembrerebbe. David Beckham era in Qatar per i Mondiali, quale speciale ambasciatore del Paese arabo ma di lui si sono perse le tracce da un momento all'altro. Questo secondo quanto riportato dal sito di FanPage. L'inglese avrebbe lasciato il sontuoso hotel nel quale alloggiava. Non si sa se sia tornato in Inghilterra, ma avrebbe fatto il check-out dall'albergo dopo che i tifosi hanno scoperto in quale lusso alloggiasse. L'inglese, infatti, aveva il suo alloggia in un hotel da 23 mila euro a notte, un grande lusso. Ai Mondiali in Qatar era da solo. Lui nel Golfo Persico, la moglie Victoria e i figli in Inghilterra. Beckham ha firmato un contratto di 10 anni per promuovere il Paese arabo. La cifra incassata è notevole: 150 milioni di sterline (poco meno di 180 milioni in euro).