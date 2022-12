Milan, Ibrahimovic lancia segnali: ecco l’indizio social

Il Milan in questa pausa prevista per i Mondiali 2022 in Qatar, potrà ricaricare le pile e far ambientare al meglio anche gli innesti di questa estate. Non solo: Stefano Pioli potrà sfruttare questo periodo per recuperare più giocatori possibili in vista di gennaio, quando ripartirà la Serie A. Uno di questi giocatori potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, ai box per l'infortunio al ginocchio della scorsa stagione. Lo svedese continua a far parlare di se, stavolta tramite i social.