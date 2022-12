Mondiali, il Marocco elimina la Spagna ai calci di rigore | News

Incredibile all'Education City Stadium: il Marocco ha eliminato la Spagna e accede ai quarti di finale del Mondiale in Qatar

Continua la favola del Marocco al Mondiale in Qatar. La nazionale allenata da Regragui ha eliminato agli ottavi la Spagna dopo la lotteria dei calci di rigore. Dopo aver terminato i tempi regolamentari e supplementari con il risultato di 0-0, i marocchini hanno vinto 3-0 ai rigori. Decisivo il portiere Bono, autore di due parate su Soler e Busquets. L'altro rigore sbagliato dagli spagnoli è stato di Sarabia, il quale ha colpito un palo. Il Marocco affronterà la vincente di Portogallo-Svizzera, gara in programma questa sera alle 20. Milan, sfida di mercato con il Napoli per un calciatore: ecco di chi si tratta.