Mondiali, Danimarca di Kjaer eliminata! Francia, sconfitta indolore | News

Arrivano altri verdetti ai Mondiali in Qatar dopo le partite del pomeriggio. Oggi, infatti, sono scese in campo Tunisia-Francia e Australia-Danimarca, nazionali che hanno completato il tabellone del Girone D. La Tunisia ha battuto 1-0 la Francia grazie ad un gol di Khazri, ma non è bastato ai tunisini per passare il turno. Sconfitta indolore, dunque, per i galletti che chiudono al primo posto nel girone con 6 punti a pari merito con l'Australia. Già, perché la nazionale australiana ha chiuso al secondo posto dopo aver vinto contro la Danimarca 1-0 grazie ad un gol di Leckie. La nazionale danese di Simon Kjaer, dunque, è stata eliminata e ha chiuso il girone all'ultimo posto dopo aver ottenuto un solo punto.