Mondiali, Belgio-Canada 1-0: De Ketelaere in panchina per 90 minuti

Il Belgio vince di misura contro il Canada nella partita valida per la 1^ giornata del gruppo F dei Mondiali. Charles De Ketelaere non entra

È terminata da pochi minuti Belgio-Canada , partita valida per la 1^ giornata del gruppo F dei Mondiali in Qatar. I 'Diavoli Rossi' vincono di misura nonostante una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative. I canadesi sbagliano un rigore con Alphonso Davies che si fa ipnotizzare dal solito, straordinario Thibaut Courtois.

De Ketelaere resta in panchina

La squadra di Roberto Martinez ne approfitta e mette la freccia grazie al gol di Michy Batshuayi sul finire del primo tempo. Nel secondo tempo succede ben poco: contano i tre punti, ma la prestazione è senz'altro da rivedere. Niente da fare per Charles De Ketelaere: il calciatore del Milan resta in panchina per tutti i 90 minuti.