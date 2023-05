Mondiale Under 20, dove vedere l’Italia in streaming e in tv

Mondiale under 20, una ghiotta opportunità per l'Italia. Ecco dove vedere la partita degli azzurri in tv e in streaming

Tutto pronto per il Mondiale Under 20 che scatterà oggi per l'Italia, che alle ore 23 affronterà il Brasile, in Argentina. I ragazzi non hanno mai vinto questa competizione, sono 5 invece, i titoli ottenuti dai giovani verdeoro. Ecco dove vedere, in streaming e in tv, le partite degli azzurri guidati dall'allenatore Carmine Nunziata.

Dove vedere Italia-Brasile Mondiale U20, streaming e tv

Italia-Brasile sarà il battesimo del fuoco per gli Azzurrini che scenderanno in campo a Mendoza contro i verdeoro alle ore 23.00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva sulla Rai, che manderà in onda tutte le partite dell'Italia (almeno tre, quelle valide per la fase a gironi e che sono garantite). La partita con il Brasile andrà in onda su Rai 2 e in diretta streaming su RaiPlay. Per l'Italia un girone molto difficile: nel gruppo C, infatti, presenti gli azzurri, il Brasile, appunto, la Repubblica Domenicana e la Nigieria.