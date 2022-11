Mondiale Qatar 2022, solo un pareggio per gli Stati Uniti di Sergino Dest

(fonte acmilan.com) - È Sergiño Dest il primo giocatore rossonero a scendere in campo nel Mondiale 2022: all'Ahmad Bin Ali Stadium gli Stati Uniti hanno pareggiato per 1-1 contro il Galles - al gol nel primo tempo di Timothy Weah, figlio di George , ha risposto, nel finale, Bale su rigore - nella seconda sfida di giornata del Gruppo B , dopo il successo per 6-2 dell'Inghilterra sull'Iran.

Il terzino rossonero, diventato il terzo difensore statunitense più giovane in una partita dei Mondiali (dopo Beasley nel 2022 e Czerkiewicz nel 1934), è sceso in campo da titolare disimpegnandosi con profitto per 74' sulla fascia destra: fino alla sua sostituzione, Sergiño (ammonito nel corso della prima frazione) era stato il calciatore ad avere giocato più palloni (83) nel corso del match. Non è stato impiegato, invece, Fodé Ballo-Touré in Senegal-Olanda 0-2.