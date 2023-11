Mondiale per Club, il Milan si qualifica se… Ecco cosa serve

Il Mondiale per Club potrebbe garantire molto anche alle squadre italiane. L'Inter con la qualificazione agli ottavi di Champions League si è garantita un posto nella competizione, in programma nel 2025 negli Stati Uniti. La squadra di Inzaghi diventa così la sesta europea (su 12) a essere sicura di volare negli Usa dopo Real Madrid, Chelsea e Manchester City (vincitrici Champions) e Bayern Monaco e Psg (per il ranking). Resta un solo posto per un'italiana. In corsa ci sono Juventus, Milan e Napoli. A fine dicembre, secondo riporta Calcio e Finanza, la Fifa deciderà quale metodo utilizzare per calcolare il ranking che deciderà le restanti partecipanti al Mondiale. Al momento le ipotesi sul tavolo del massimo organo del calcio mondiale sono due: considerare il 'classico' ranking Uefa per club (2 punti per vittoria, 1 per il pari, 4 per partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinali e finali), oppure introdurre un nuovo sistema proposto dalla Fifa che prevedrebbe 3 punti vittoria, 1 per il pari e 5 per la partecipazione.