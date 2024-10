Kroos: “Non guarderò il Mondiale per Club, i giocatori si romperanno”

"I giocatori sono stufi"

Parlando della sua decisione di ritirarsi, Kroos ha affermato di aver trovato il "momento perfetto per fermarsi". "So che non è quello che la gente, soprattutto gli organizzatori, vuole sentirsi dire, ma alla fine si gioca per 'una mela e un uovo'. Non ne vale più la pena. Si arriva davvero a essere stufi, sia come giocatori che come tifosi". La competizione è stata criticata in particolare per l'aumento del carico sui calciatori. A luglio, i rappresentanti delle leghe e dei giocatori hanno annunciato l'intenzione di presentare una denuncia all'Unione Europea, accusando la FIFA di aver violato il diritto della concorrenza dell'UE e di aver abusato della sua posizione dominante nel mercato. LEGGI ANCHE: Fiorentina-Milan, segui con noi le parole di Fonseca in conferenza