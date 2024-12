Dove vedere la Coppa del Mondo per Club 2025? Ecco la decisione

Storico accordo siglato dalla Fifa con Dazn. Come riportato dal sito de 'Il Corriere dello Sport', sarà l'emittente streaming, che già trasmette in Italai la Serie A, a trasmettere in esclusiva a livello globale la Coppa del Mondo per Club 2025 che andrà in scena dal prossimo giugno a Miami. Tutte le 63 partite della Fifa Club World Cup 2025, verranno così trasmesse in live-streaming e gratuitamente su Dazn in tutto il mondo, con la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro. La competizione prenderà il via domenica 15 giugno 2025 all'Hard Rock Stadium di Miami.