Mondiale, Argentina-Australia 2-1: albiceleste ai quarti di finale | News

E' terminata da pochi minuti la sfida tra Argentina-Australia, gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. La nazionale albiceleste ha conquistato il pass per i quarti di finale vincendo 2-1 grazie alle reti di Lionel Messi e Julian Alvarez. Di Goodwin, invece, il gol degli australiani, anche se la deviazione di Fernandez è stata determinante. E' stata una partita entusiasmante, con l'Argentina che ha avuto il match in controllo anche se l'Australia ha rischiato di riprenderla nei minuti finali del match. Ai quarti di finale i ragazzi allenati da Scaloni affronteranno l'Olanda che oggi ha vinto 3-1 contro gli Stati Uniti.