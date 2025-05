Moncada fa discutere: “Milan Futuro? Serie B, C o D non è così importante”

“Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori. Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A con il Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’Academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”, le dichiarazioni di Moncada. LEGGI ANCHE: Calciomercato, c’è anche il Milan sull’attaccante che tutti cercano >>>