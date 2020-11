Moggi: “Ibrahimovic sta reggendo in piedi il Milan” | News

Ultime Notizie Milan News: le parole di Moggi su Ibrahimovic

MILAN NEWS – Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, negli studi di 7Gold ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, nonostante l’età, sta trascinando il Milan in questa stagione. Ecco le sue parole

"Zlatan Ibrahimovic sta reggendo in piedi il Milan. Quando il club lo prese, c'è chi disse che giocava per se stesso. Era un commento giusto? Era anche in prima pagina. Ora invece conduce per mano i giocatori del Milan".