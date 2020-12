Mirabelli: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? C’è una cosa strana…”

Ultime Notizie Milan News: Mirabelli su Donnarumma e Calhanoglu

MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Mirabelli ha parlato dei rinnovi di Gianluigi Donnarumma e di Hakan Calhanoglu. Ecco cosa ha detto.

“Rinnoveranno? Spero di si. La cosa strana è arrivare a 30 giorni dalla scadenza e dalla possibilità che possano liberarsi a zero. Il turco può rimanere, ma bisogna vedere se c’è la volontà di farlo”. Calciomercato Milan: la strada per Depay è in discesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>