Minotti: “Al Milan conviene tifare Inter, lo scudetto ormai è una chimera”

Milan, scudetto o Champions? L’opinione

Inter-Atalanta, ‘Monday Night’ della 26^ giornata di Serie A, chiuderà la 26^ giornata di campionato. Una sfida che interessa molto al Milan, che guadagnerà sicuramente dei punti preziosi in ottica scudetto o Champions League. Su quale obiettivo devono focalizzarsi i rossoneri? Lorenzo Minotti, dagli studi di ‘Sky Sport’ non ha dubbi sulla questione. Ecco le sue dichiarazioni: “Se fossi nel Milan tiferei Inter, lo scudetto è una chimera, mentre la Champions League può essere un obiettivo. Per questo motivo preferirei tenere lontana l’Atalanta. L’unica a tifare Atalanta dovrebbe essere la Juventus, che per storia e blasone può credere ancora nello scudetto”. Milan, il riscatto di Dalot è possibile: ecco perché