Milano, San Siro si candida per la finale di Champions: le ultime news

Secondo quanto riferito da 'Calcio e Finanza', nella giornata odierna la giunta del Comune di Milano ha approvato la delibera per candidare San Siro ad ospitare la finale di Champions League nel 2026 o nel 2027. Le prime stime parlano di un possibile indotto per la città di circa 15 milioni di euro contro gli 800 mila del 2016. La decisione in merito alla città che ospiterà l'ultimo atto della massima competizione europea, comunque, avverrà in data 6 maggio 2024.