Milano-Cortina 2026, l’impatto delle Olimpiadi su Inter e Milan

Tra circa tre anni si terranno le Olimpiadi Invernali, che come noto nel 2026 saranno ospitate da Milano e Cortina. Per questa occasione la sede della Cerimonia di Apertura, prevista in data 6 febbraio, sarà la stadio San Siro e secondo quanto riferito da Libero, nell'edizione in edicola questa mattina, sembrerebbe che il CIO non abbia chiesto alcun intervento strutturale sull'impianto.