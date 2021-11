Milano, Ambrogino d’Oro: la leggenda del Milan Baresi tra i premiati

Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, è tra coloro i quali hanno ricevuto l'ambito 'Ambrogino d'Oro' dal Comune di Milano

Come ogni anno il Comune di Milano concede l'ambito 'Ambrogino d'Oro', un premio per coloro i quali danno lustro alla città meneghina. Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, figura nella lista dei meritevoli di questa edizione. Insieme all'eterno numero 6 presenti, tra gli altri, la campionessa paralimpica Arjola Trimi e Tommaso Claudi, il diplomatico italiano che nei giorni della conquista di Kabul da parte dei talebani è rimasto a presidiare l'ambasciata italiana in Afghanistan. La premiazione ufficiale avverrà martedì 7 dicembre.