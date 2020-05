Milanello, ripresa allenamenti individuali: prima volta per Conti

MILAN NEWS – A Milanello, oltre che per Ismael Bennacer e Davide Calabria, c’è stata un’altra prima volta. Andrea Conti, terzino destro del Milan, si è allenato regolarmente nella giornata odierna. A questo punto mancano all’appello soltanto Franck Kessie, ancora rimasto bloccato in Costa d’Avorio per motivi logistici, e Rade Krunic.

