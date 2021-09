Milan, Zoe Cristofoli a Theo Hernandez: “Tu per sempre nel mio cuore”

Theo Hernandez ha segnato il primo gol stagionale col Milan e la sua Zoe Cristofoli festeggia sui social con alcune sue foto.

Mercoledì sera Theo Hernandez è entrato e ha messo la firma sulla vittoria del Milan contro il Venezia. Primo gol stagionale per il terzino classe 1997, fresco anche di prima convocazione con la sua Francia. Dopo il gol, bacio verso la tribuna, ovviamente dedicato alla sua fidanzata, la bellissima Zoe Cristofoli. Qualcuno dice che i due aspettino un bambino, ma ancora non c'è nessuna comunicazione "ufficiale" da parte della coppia. Nel frattempo, comunque, Zoe ha ringraziato e festeggiato Theo Hernandez per il gol sul proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato una serie di foto e scritto: "Tu, per sempre nel mio" Intanto il Milan sul calciomercato vuole anticipare l'arrivo di Yacine Adli. Il punto.