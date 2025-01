Milan, Zlatan Ibrahimovic spettatore durante la Coppa del Mondo di sci

Zlatan Ibrahimović ha lasciato il segno anche nella Coppa del Mondo di sci di Kitzbühel, dove è stato protagonista di una visita che non è passata inosservata. Come riportato da Eurosport Polonia , l’ex campione del calcio ha stupito i presenti con la sua presenza: “Probabilmente avrebbe vinto, se solo avesse messo gli sci”, scrive Eurosport.

Un commento che gioca sull’ironia tipica del fuoriclasse svedese, noto per la sua sicurezza e il suo carisma, capace di dominare anche fuori dal campo. Se Zlatan avesse deciso di competere, in effetti, chissà come si sarebbe comportato sulle nevi di Kitzbühel, un luogo simbolo per gli appassionati di sci.