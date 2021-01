Milan, zero gol contro il Torino: ecco da quanto non accadeva / News

Milan a secco, ecco da quanto non accadeva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una partita tutt’altro che semplice per il Milan che, contro il Torino in Coppa Italia, è riuscito a passare il turno soltanto ai calci di rigore. La squadra di Stefano Pioli non è riuscita a sbloccare il risultato nemmeno dopo 120 minuti di gioco. Per risalire all’ultima partita in cui i rossoneri non hanno segnato nessun gol bisogna ritornare al 5 novembre 2020, data di Milan-Lille di Europa League, terminata per 3-0 a favore dei francesi.

Calciomercato Milan: rinnovo Calhanoglu, cresce la fiducia. Vai alla news >>>