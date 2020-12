Milan, Zazzaroni: “Se vince lo scudetto è un miracolo” / Seria A News

Milan, Zazzaroni non crede allo scudetto

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ivan Zazzaroni, direttore del ‘Corriere dello Sport’, non crede ad un Milan da scudetto. Ecco le chiare parole ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Milan? Non è una squadra da scudetto, se lo vince è un miracolo di Maldini e Pioli stile Leicester. Nella corsa scudetto dico Inter, Juventus e Napoli, con Roma e Lazio in corsa per un eventuale secondo posto”. Paolo Maldini paragona Ibrahimovic ad una leggenda rossonera del passato: le parole >>>