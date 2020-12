Milan, Maldini è sicuro: “Ibrahimovic è come Van Basten” | News

Ultime Notizie Milan News: Maldini esalta Ibrahimovic

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si è soffermato sulle parole di Paolo Maldini rilasciate ieri a DAZN. Il direttore dell’area tecnica, in particolar modo, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic, paragonandolo a Marco Van Basten.

"Sono due super campioni. Fare una classifica è difficile. Baresi e Van Basten erano quelli che avevano qualcosa in più degli altri. Marco, purtroppo, ha dovuto smettere nel suo momento migliore. Ibra, per quello che ha fatto e che sta facendo, è senza dubbio a quel livello lì. Per fare certi cose devi essere un grande campione non solo in campo, ma anche fuori. Il campione riconosciuto da tutti è quello che è campione in tutto".