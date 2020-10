Milan, Zazzaroni è sicuro: “Può vincere lo scudetto, vi spiego”

Milan da scudetto? L’opinione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Quattro partite e altrettante vittorie in Serie A per il Milan, primo in classifica solitario. Un avvio di campionato che potrebbe dare una consapevolezza diversa ai rossoneri in ottica scudetto. Un obiettivo difficile ma, secondo Ivan Zazzaroni, assolutamente possibile. Ecco le parole del direttore del ‘Corriere dello Sport’ dagli studi di ‘Tiki Taka’: “Chi ha dato oggi impressioni di forza? Forse Napoli e Atalanta, oggi potrei dire che il Milan ha tutto per vincere lo scudetto. L’Inter ha un potenziale enorme, non ha giocato peggio del Milan il derby”.

