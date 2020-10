Milan, Zambrotta: “Saelemaekers? Una fortuna per ogni allenatore”

ZAMBROTTA ESALTA SAELEMAEKERS

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluca Zambrotta, ex terzino del Milan, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole su Alexis Saelemaekers, esterno belga arrivato lo scorso gennaio dall’Anderlecht, che tanto bene ha fatto lo scorso campionato e sta facendo in questo avvio di stagione.

“Non si risparmia mai: per un allenatore avere gente così in rosa è una fortuna”, ha dichiarato l’ex terzino di Milan, Juventus e Barcellona. Grande manifestazione di consenso, quindi, per il classe 1999 che ha ricevuto negli scorsi giorni anche la prima chiamata dalla nazionale del Belgio. Insomma, un periodo davvero positivo per Saelemaekers.