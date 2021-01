Milan, Zaccheroni: “Nemmeno alla mia squadra davi fiducia, c’è analogia”

Milan, l’analogia di Zaccheroni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan scudettato del 1999, ha parlato così del momento attuale dei rossoneri. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘Tutti Convocati’: “Il Milan fa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in attacco. Giocano tutti in fiducia, Calabria a centrocampo non ha mai giocato. Analogia con il suo Milan del 1999? Non gli davi fiducia nemmeno alla mia squadra“.

Su Maldini

"Maldini sta facendo la differenza anche da dirigente. Non è uno che divide, è il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Ha grande rispetto dei ruoli, si sa muovere".