Milan, Yepes: “Eravamo una famiglia, un retroscena dopo lo Scudetto”

Milan, le parole di Yepes

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Yepes, ex difensore rossonero, ha parlato del suo Milan, raccontando un retroscena sui festeggiamenti dopo lo Scudetto. Le dichiarazioni rilasciate sul canale ‘Twitch’ del Diavolo: “Ho tanti bellissimi ricordi con il Milan. Eravamo una famiglia, molto unita e forte. Ricordo bene quando abbiamo vinto lo scudetto a Roma e mi ricordo Oddo che aveva fatto tantissimi giri di campo. Io e Pirlo lo continuavamo a guardare mentre festeggiavamo in campo e lui che continuava a girare. Avevamo tante scaramanzie legate al risultato delle partite. Lo spirito di quel Milan lo vedo molto simile in questa squadra che mi auguro possa arrivare davanti”. Clicca qui per leggere l’intervista integrale >>>