Milan, Yacine Adli è il futuro: duttilità e qualità a disposizione di Pioli

Yacine Adli terminerà la stagione al Bordeaux prima del trasferimento al Milan. Un giocatore duttile e di qualità per Stefano Pioli

Renato Panno

Fine calciomercato estivo: il Milan sta cercando un trequartista dopo aver perso Hakan Calhanoglu a parametro zero. Tante valutazioni, tanti nomi emersi, ma nessun arrivo fino a pochi giorni dal gong finale. Ad un certo punto la dirigenza decide di rompere gli indugi con due colpi a sorpresa: Junior Messias dal Crotone e Yacine Adli dal Bordeaux. L'acquisto del brasiliano è andato a coprire più che altro una falla sull'esterno destro, mentre per il francese si è trattato di un colpo per anticipare la concorrenza. Un colpo per il futuro dal momento che, come noto, il suo arrivo è previsto per la stagione 2022/2023.

Il Milan seguiva Adli da diversi mesi e ha deciso di acquistarlo, seppur con una formula leggermente inaspettata. L'aver lasciato il classe 2000 in prestito per un anno al Bordeaux ha permesso di ottenere uno sconto sulla valutazione finale. Ma che giocatore è? Adli è un giocatore estremamente duttile, tecnico e dotato di una notevole visione di gioco. Non si direbbe se si guardasse la classifica di un Bordeaux al quartultimo posto in Ligue 1, ma il numero 19 sta emergendo nonostante tutto. Nell'ultima giornata, in particolare, il club gli ha affidato addirittura la fascia di capitano a testimonianza di una personalità già molto pronunciata nonostante la giovane età.

L'ex Psg gioca indistintamente da centrocampista centrale che da trequartista, due ruoli che necessitano di uomini in vista della prossima stagione per il Milan. Le premesse sono di tutto rispetto per un giocatore giovane, ma che si sta distinguendo già in maniera importante. Stefano Pioli lo aspetta e spera di riuscire a valorizzarlo come fatto con tanti altri calciatori già presenti in rosa. Le Top News di ieri sul Milan: Daniel Maldini può partire, Dejan Kulusesvki sempre più difficile

