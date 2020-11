Milan, Wegerup: “Ibrahimovic non è mai contento, ha sempre fame”

Milan, Wegerup racconta le qualità di Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jennifer Wegerup, nota giornalista svedese e autrice della biografia di Zlatan Ibrahimovic, ha raccontato i pregi dell'attaccante del Milan, che continua ad essere decisivo nonostante i 39 anni. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Marte': "Il Milan senza Ibrahimovic non sarebbe la stessa cosa ma io non sono sorpresa, lo conosco da quando era ragazzino. Lui è unico, non per il fisico ma per la testa. Molti alla sua età, dopo aver vinto così tanto e aver guadagnato così bene, sarebbero contenti. Lui no: ha sempre fame, vuole essere il numero uno, questo fa la differenza".