Milan, la moglie di Walker non parte con lui: ecco il motivo della ‘discordia’

Kyle Walker, nuovo giocatore del Milan, sarebbe arrivato in Italia senza la compagnia della moglie: e la causa dovrebbe essere la sua ex

Kyle Walker è da qualche giorno diventato un nuovo calciatore del Milan: al suo arrivo in Italia, però, non sarebbe stato accompagnato dalla moglie, Annie Kylner. Secondo quanto riferito dal 'Daily Mail', infatti, la coppia si sarebbe dovuta muovere unita alla volta del Bel Paese, ma una discussione sulla ex del giocatore, Lauryn Goodman, avrebbe bloccato tutto.