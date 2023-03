Milan, bene Vranckx e Bennacer: i rossoneri impegnati in nazionale

( fonte: acmilan.com ) Due partite, due vittorie. La Francia riparte dopo la delusione Mondiale di Qatar 2022 e lo fa alla sua maniera: dopo il netto 4-0 sull'Olanda dei giorni scorsi, all' Aviva Stadium di Dublino arriva un altro successo, 1-0 firmato da Pavard. Tutti titolari i tre rossoneri a disposizione di Deschamps: Giroud ha giocato 65' ed è stato sostituito da Diaby, mentre Theo Hernández e Maignan sono rimasti in campo per tutta la durata del match. Mike, in particolare, è stato nuovamente decisivo con una parata mostruosa su Collins al 90': un tuffo di puro istinto sul colpo di testa del difensore irlandese, a salvare risultato e tre punti.

Nella serata di lunedì è sceso in campo con l'Algeria Ismaël Bennacer, che da titolare ha disputato 64' prima di essere sostituito da Bentaleb. Per gli algerini è arrivato il quarto successo (1-0 gol di Bounedjah) su quattro partite di qualificazione alla Coppa d'Africa 2024. Successo e 90' in campo per Aster Vranckx, di nuovo capitano del Belgio U21, che ha chiuso il training camp a San Pedro del Pinatar con un successo in amichevole per 3-2 sui pari-età del Giappone.