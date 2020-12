Milan, Vignola: “Pioli ha dato serenità e tranquillità”

MILAN NEWS – Sono stati compagni di squadra ai tempi della Juventus, l’attuale allenatore del Milan e Beniamino Vignola, che intervistato da TMW Radio ha parlato così di Stefano Pioli e di come stia portando in alto i rossoneri: “Ha dato serietà e tranquillità, la stessa che caratterizzava la Juventus di allora. Quella era una grande Juve perché composta da grandi persone. All’ambiente, sofisticato e in cui il business ha sopravanzato lo sport, ha dato una pace dal punto di vista dei rumors che ha dato serenità per ottenere i risultati che sta avendo”.

