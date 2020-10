Milan, Vieri: “Rafael Leao? Non bisogna avere fretta. Ha qualità”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS – Christian Vieri, ex giocatore di Milan e Inter, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Rafael Leao. Ecco le sue dichiarazioni: “Ha 21 anni, cosa si può volere da uno così giovane? Non bisogna avere fretta, e quella invece ce l’hanno tutti: giocare nell’Inter e nel Milan, a San Siro, è sempre pesante, ci vuole più testa che qualità. Ecco, la qualità c’è, poi qualcuno esplode a vent’anni e a qualcuno serve un po’ più di tempo: Pioli è l’allenatore giusto per fare quel lavoro con Leao”.

