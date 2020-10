Inter-Milan, derby dei debuttanti: la prima volta per 6 rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sabato sera si gioca Inter-Milan. Non sarà soltanto il derby degli assenti per coronavirus, ma anche quello dei debuttanti per ben 6 calciatori rossoneri. Come evidenziano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, ci saranno diverse prime volte nel Milan, squadra più giovane della Serie A.

Di chi si tratta? Beh, certamente per i nuovi acquisti si tratterà del primo derby milanese: e parliamo di Brahim Diaz, Dalot e Hauge. Derby altrettanto speciale anche per Sandro Tonali, che fino a pochi mesi fa era promesso sposo nerazzurro. Debutto anche per i giovani rossoneri Lorenzo Colombo e Daniel Maldini. Ci sarebbe anche Matteo Gabbia da inserire in lista, ma essendo positivo al Covid-19, è certo che non ci sarà. E poi Alexis Saelemaekers, che era già presente all’andata ma non era stato chiamato in causa.

La dura (e strana) legge del calcio dice che proprio Saelemaekers tra tutti questi è certo di un posto in Inter-Milan, che sia da titolare (probabile) o a partita in corso. Per tutti gli altri resta il dubbio, anche se visti i 5 possibili cambi, ci sarà probabilmente spazio per almeno uno dei rossoneri sopracitati.

GULY E QUEL DERBY DEL 6-0: LA RIVELAZIONE >>>