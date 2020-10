Milan, Vieri: “Per la Champions è dura, ma nel calcio non si sa mai”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS

MILAN NEWS- Christian Vieri, ex giocatore rossonero, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato degli obiettivi del Milan per questa stagione.

“Milan in testa perchè non ha incontrato una squadra vera? Di scettici che non capiscono un c… è pieno il mondo del calcio: le squadre non si fanno in tre giorni. Il Milan era molto più indietro dell’Inter: con Pioli ha fatto una crescita importante, si è rinforzato bene e ha tenuto Ibra. Fa ancora un altro campionato rispetto all’Inter, ma in Serie A non perde da 15 partite. In ogni caso per la Champions è dura. Ma nel calcio non si sa mai”.

