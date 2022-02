Milan, Vieri: “Il primo pensiero del club è azzerare i debiti”

Vieri, ex attaccante anche del Milan, ha parlato della situazione economica e finanziaria dela squadra rossonera. Ecco le sue parole.

Ha giocato solo sei mesi nel Milan, con 14 presenze e 2 gol, Christian Vieri, ma è rimasto molto legato ai rossoneri. Sul proprio canale Twitch, alla Bobo TV, ha parlato così del club, spiegando molto bene la situazione economica e finanziaria: "Il Milan ha guardato il budget e perciò non ha speso sul mercato. Non sono ancora al livello di poter spendere 50/60 milioni per un giocatore, forse lo saranno da prossimo anno se abbasseranno ancora il debito. Il Milan guarda prima a quello e poi una volta che azzeri il debito, la società vale di più e può tornare a fare mercato".