Milan, Vieri: “Bellissimo gruppo e Pioli ha grandissimi meriti”

MILAN NEWS – Sei mesi in rossonero, 14 presenze e 2 gol per Christian Vieri. Non proprio una delle sue esperienze migliori in carriera. Eppure Bobo è rimasto molto legato al Milan, che segue sempre con grande attenzione. Oggi, sul proprio canale Twitch, il Bomber per eccellenza ha parlato proprio della squadra rossonera. Ecco le sue parole: "C'è un grande gruppo. Sono uniti, si divertono e stanno bene insieme. Quando ci sono infortuni, entrano le riserve e fanno la loro parte. Sono l'uno contento per l'altro e in questo ha grandi meriti Pioli. Hanno una striscia di risultati utili incredibile. Fino all'ultimo minuto non mollano. Anche senza Zlatan, gli attaccanti stanno avendo un ottimo rendimento".