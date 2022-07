Milan – Chi è Victor Massiah, possibile nuovo volto del CdA rossonero

Il dirigente algerino sino al 2020 era stato direttore generale di UBI Banca, salvo poi rassegnare le proprie dimissioni. Laureato in economia e commercio, Massiah vanta un'esperienza quarantennale nel campo delle finanze: inizia a lavorare nel 1982 per Andersen Consulting mentre nel 1989 diventa consulente nell’ufficio italiano della prestigiosa McKinsey & Co; nel 1997 passa al Banco Ambrosiano Veneto, di cui poi diventerà vicedirettore generale.