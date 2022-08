Milan, vicino l’accordo con il brand Off-White: i dettagli

I campioni d'Italia del Milan potrebbero presto avere un nuovo style partner: vicino l'accordo con il brand Off-White, nota azienda di abbigliamento. L'indiscrezione viene lanciata dal sito socialmediasoccer.com. Il sodalizio porterebbe il marchio a rivestire il ruolo di style partner del club, prendendo così il posto dell’azienda napoletana Harmont and Blaine. L’accordo, però, non è ancora ufficiale, per questo si attendono comunicazioni delle parti coinvolte, riferisce il sito. Calciomercato Milan, ecco la strategia rossonera tra entrate e uscite >>>