Milan-Vicenza, derby per Scaroni e Renzo Rosso: entrambi a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sarà una gara speciale a Milanello quella tra Milan e Vicenza per i rispettivi presidenti dei due club: Paolo Scaroni e Renzo Rosso.

Entrambi sono presenti a Milanello, col patron dei veneti che è arrivato al centro sportivo di Carnago in elicottero come negli anni passati faceva Silvio Berlusconi. Dicevamo di una gara speciale. Sì, perché Paolo Scaroni è vicentino e ovviamente anche tifoso del Vicenza, mentre al contrario Renzo Rosso è tifosissimo del Milan. Insomma, un bel derby e vittoria per entrambi comunque vada.

