Milan-Vicenza, la formazione ufficiale di Stefano Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto a Milanello per il terzo impegno amichevole dei rossoneri in questa pre-stagione contro il Vicenza. Ecco la formazione ufficiale scelta da Stefano Pioli per affrontare la squadra di Mimmo Di Carlo neopromossa in Serie B.

LA FORMAZIONE

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Hernández; Krunić, Bennacer; Castillejo, Çalhanoğlu, Maldini; Colombo. All. Pioli.

Presenti anche Paolo Scaroni, vicentino doc e per lui sarà una sorta di derby, così come Renzo Rosso patron del Vicenza. In arrivo anche Maldini e Massara prima della firma a Casa Milan con Sandro Tonali che firmerà il contratto verso le 18.30.

