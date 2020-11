Milan-Verona, Plastino: “Stupito se il Diavolo non vincesse, vi spiego” / News

Milan-Verona, l’opinione di Plastino

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Michele Plastino, noto giornalista italiano, ha parlato di Milan-Verona, in programma questa sera alle ore 20:45 aa San Siro. Ecco il suo pensiero in collegamento con ‘Sky Sport’: “Una cosa che mi stupirebbe? Non vedere il Milan vincere stasera. I rossoneri, a mio avviso, sono una squadra completa che farà sicuramente un grande campionato”.

